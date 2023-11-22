Сбер: 61% россиян отметили пользу ИИ в жизни

Более половины россиян убеждены, что расширение и использование искусственного интеллекта (ИИ) приведут к улучшению жизни. По данным опроса «Сбер Страхования жизни», 61% респондентов полагают, что развитие этой технологии принесёт позитивные изменения. Интересно, что мужчины более склонны верить в эти улучшения, чем женщины — 61% против 39%.

Большинство участников опроса считают, что ИИ наиболее успешно интегрируется в сферу информационных технологий — так считают 52% респондентов. Кроме того, каждый третий видит перспективы использования ИИ в обеспечении безопасности (35%), каждый четвёртый в медицине (27%), а каждый шестой в образовании (17%). Ожидается, что эти изменения произойдут в течение ближайших 15 лет, согласно 17% россиян.

Тем не менее, есть те, кто сомневается в позитивном воздействии ИИ. 35% опрошенных не доверяют технологии из-за возможных сбоев и ошибок. 31% не понимают, как ИИ функционирует, а каждый пятый беспокоится о том, что этот интеллект лишён морали и этики. Несмотря на оптимизм большинства, 14% считают, что ИИ может использоваться для преступлений, а 5% считают, что он способствует деградации человечества.