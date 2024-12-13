Наука и технологии
Опубликовано 13 декабря 2024, 07:23
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Сбер анонсировал беспроводной стетоскоп для отслеживания дыхания и здоровья сердца дома

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Сбербанк анонсировал электронный стетоскоп, предназначенный для удалённого мониторинга здоровья.
Сбер анонсировал беспроводной стетоскоп для отслеживания дыхания и здоровья сердца дома
© CNews

Устройство, разработанное в рамках телемедицинских технологий компании СберЗдоровье, позволит врачам дистанционно оценивать работу сердца и лёгких пациентов.

Электронный стетоскоп крайне компактен и может похвастаться функцией Bluetooth для беспроводной передачи данных.

С его помощью можно записывать звуки дыхания и сердечных тонов, а затем отправлять их врачу через мобильное приложение в рамках онлайн-консультации. Это делает диагностику доступной из дома, без необходимости посещения медицинского учреждения.

Новинка особенно полезна для пациентов с острыми респираторными заболеваниями и сердечно-сосудистыми проблемами.

Она также упрощает консультации для семей с маленькими детьми, предоставляя возможность быстро получить медицинские рекомендации.

Стоит признать, что новинка заметно улучшает доступность и качество медицинской помощи, особенно в условиях телемедицины.

Источник:CNews
Автор:Булат Кармак
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