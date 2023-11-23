Наука и технологии
22:12, 23 ноября 2023
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Сбер анонсировал глобальное обновление своей нейросети

GigaChat

Компания Сбер анонсировала большое обновление нейросети GigaChat

Специалисты из Сбера работают над усовершенствованием сервиса GigaChat, используя одну из самых передовых моделей для русского языка с 29 миллиардами параметров. Согласно выступлению на конференции Сбера по искусственному интеллекту, новая LLM (языковая модель) станет основой для следующей версии GigaChat, и этот шаг приблизит сервис к зарубежным аналогам.

Старший вице-президент и руководитель блока «Технологии» Сбербанка, Андрей Белёвцев, поделился, что проект по обучению моделей для GigaChat является масштабным и сложным, превосходя по вычислительным операциям модель ruGPT-3. Компания создала уникальный датасет специально для GigaChat, над которым работает много сотрудников, чтобы улучшить качество ответов в разных областях.

С использованием новой LLM GigaChat эффективнее следует инструкциям, способен решать более сложные задачи и демонстрирует улучшенное качество в различных аспектах, таких как суммаризация текстов и ответы на вопросы. Сравнение с предыдущей моделью показало общее повышение качества на 23%, а в области фактологии новая модель справляется на 25% лучше.

Разработчики провели ряд экспериментов, используя фреймворк для обучения больших языковых моделей и оптимизацию использования видеокарт. В результате внутренней оценки в бенчмарке MMLU, новая модель GigaChat превзошла самый популярный аналог LLaMA 2 34B.

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