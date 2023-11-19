«Сбер» добавил возможность использовать нейросеть для роботизации бизнеса

Разработчики платформы SaluteRPA от Сбера представили новые инструменты для работы с искусственным интеллектом GigaChat, которые упрощают автоматизацию бизнес-процессов. Этот набор компонентов интегрируется с GigaChat посредством программного интерфейса GigaChat API, делая создание и настройку сценариев роботизации более доступными для компаний.

Эти компоненты облегчают создание программных роботов с искусственным интеллектом, что даёт возможность решать разнообразные задачи, такие как обработка текста, принятие решений и формирование ответов. Платформа SaluteRPA отличается высокой производительностью, надёжностью и соответствием высоким стандартам кибербезопасности.

SaluteRPA также предоставляет инструменты для перехода от иностранных решений к их платформе, гарантируя беспроблемную миграцию с сохранением функциональности. Она поддерживает проекты от начала до конца, включая анализ бизнес-процессов и внедрение решений в промышленную эксплуатацию.

GigaChat API предоставляет компаниям программный интерфейс для взаимодействия с GigaChat, что позволяет им интегрировать этот сервис в свои собственные решения и оптимизировать свои бизнес-процессы. Важно отметить, что SaluteRPA входит в реестр отечественного ПО, соответствует всем регуляторным требованиям и доступна для использования государственными компаниями.