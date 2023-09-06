Сбер добавил возможность переводить деньги в Казахстан и ближнее зарубежье прямо из приложения

Сбер добавил возможность переводить деньги в Казахстан и ближнее зарубежье прямо из приложенияКак неожиданно и приятно
Сбер расширил границы своих финансовых операций, предоставив клиентам возможность переводить деньги на банковские карты в Казахстане.
Теперь переводы можно осуществлять даже на карты платёжных систем Visa и MasterCard. Минимальная сумма для перевода составляет 1000 рублей, а комиссия с этой суммы — всего 30 рублей. Для более крупных сумм комиссия составит 1%.
Ранее переводы за рубеж были возможны только на карты национальных платёжных систем, таких как «Мир», «Белкар», «Элкарт» и «Корти Милли». Однако теперь, благодаря нововведениям, клиенты Сбера могут переводить деньги в различные страны ближнего зарубежья.
В том числе в Армению, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.
Новая функция стала доступна в мобильном приложении Сбера, что делает процесс перевода ещё более удобным и быстрым. Особенно это актуально для тех, кто часто совершает финансовые операции со странами ближнего зарубежья.