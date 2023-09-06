Сбер добавил возможность переводить деньги в Казахстан и ближнее зарубежье прямо из приложения

Теперь переводы можно осуществлять даже на карты платёжных систем Visa и MasterCard. Минимальная сумма для перевода составляет 1000 рублей, а комиссия с этой суммы — всего 30 рублей. Для более крупных сумм комиссия составит 1%.

Ранее переводы за рубеж были возможны только на карты национальных платёжных систем, таких как «Мир», «Белкар», «Элкарт» и «Корти Милли». Однако теперь, благодаря нововведениям, клиенты Сбера могут переводить деньги в различные страны ближнего зарубежья.

В том числе в Армению, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

Новая функция стала доступна в мобильном приложении Сбера, что делает процесс перевода ещё более удобным и быстрым. Особенно это актуально для тех, кто часто совершает финансовые операции со странами ближнего зарубежья.