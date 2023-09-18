«Сбер Еаптека» начнёт продавать лекарства через Интернет в рассрочку

Этот шаг может стать прорывом на рынке, так как подобные услуги ранее предлагались лишь для биологически активных добавок (БАДов).

Специалисты в сфере фармацевтики высказывают разные мнения о перспективности данной инициативы. Представители сети «Аптека 25» считают, что процесс оформления рассрочки может оказаться слишком хлопотным для потребителей.

Однако, для тех, кто столкнулся с неожиданной необходимостью дорогостоящего лечения, данная услуга может стать настоящим спасением.

«Сбер Еаптека» продолжает активно развиваться в онлайн-пространстве. В марте текущего года компания уже стала первой участницей эксперимента по онлайн-торговле рецептурными лекарствами, получив соответствующую лицензию от Росздравнадзора.

Первым регионом, где стало возможным приобрести такие препараты через Интернет, стала Белгородская область.