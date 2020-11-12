Наука и технологии
Сегодня 10:07
СБЕР обьявил грандиозные скидки на смартфоны, телеприставки и другие «умные» гаджеты
Акция проходит с 11 по 12 ноября
В честь своего дня рождения российский финтех-гигант СБЕР объявил фестиваль скидок «Зелёный день» с самыми в году ценами на смартфоны, ноутбуки, бытовую технику, ТВ-приставки и прочие «умные» гаджеты.
Участники акции (открыть на сайте СБЕР) могут купить по специальной сниженной цене мультимедийную приставку SberBox всего за 2,490 рублей вместо прежних 3,490 рублей. Напомним, в этой приставке установлено целое семейство новейших виртуальных ассистентов «Салют», и голосовое управление, с которым обычный домашний телевизор можно превратить в современный центр развлечений. Также доступно оформление подписки SberBox Prime — в таком случае оплата будет снижена до 299 рублей в месяц вместо прежних 349, а сама приставка будет идти в подарок.
Также в рамках «Зелёного дня» скидки предоставят и партнеры Сбера. Среди акций:
- Скидка до -24% на смартфоны Xiaomi
- Скидка до -30% в «Эльдорадо»
- Скидка до -50% в «Связном»
- Скидка на -40% на товары PHILIPS.
И даже это ещё не всё. В день рождения Сбера цены снизили:
- OZON (-50% на подписки Xbox),
- Microsoft (-70% на Office для дома и учебы),
- REDMOND (-35% на специальную подборку техники),
- BRAUN (-40% на электробритвы, фены и многое другое),
- JBL (-20% дополнительно на технику бренда)
- HOLODILNIK.RU (10% бонусами на карту),
- Цифроград (-10% на все товары)
- UIMA (скидка -300 рублей при покупке от 200 рублей)
- PICOOC (-20% на весь ассортимент).