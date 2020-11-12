СБЕР обьявил грандиозные скидки на смартфоны, телеприставки и другие «умные» гаджеты

Участники акции ( открыть на сайте СБЕР ) могут купить по специальной сниженной цене мультимедийную приставку SberBox всего за 2,490 рублей вместо прежних 3,490 рублей. Напомним, в этой приставке установлено целое семейство новейших виртуальных ассистентов «Салют», и голосовое управление, с которым обычный домашний телевизор можно превратить в современный центр развлечений. Также доступно оформление подписки SberBox Prime — в таком случае оплата будет снижена до 299 рублей в месяц вместо прежних 349, а сама приставка будет идти в подарок.

Также в рамках «Зелёного дня» скидки предоставят и партнеры Сбера. Среди акций: