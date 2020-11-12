ferra.ru

СБЕР обьявил грандиозные скидки на смартфоны, телеприставки и другие «умные» гаджеты

Акция проходит с 11 по 12 ноября
В честь своего дня рождения российский финтех-гигант СБЕР объявил фестиваль скидок «Зелёный день» с самыми в году ценами на смартфоны, ноутбуки, бытовую технику, ТВ-приставки и прочие «умные» гаджеты.

Участники акции (открыть на сайте СБЕР) могут купить по специальной сниженной цене мультимедийную приставку SberBox всего за 2,490 рублей вместо прежних 3,490 рублей. Напомним, в этой приставке установлено целое семейство новейших виртуальных ассистентов «Салют», и голосовое управление, с которым обычный домашний телевизор можно превратить в современный центр развлечений. Также доступно оформление подписки SberBox Prime — в таком случае оплата будет снижена до 299 рублей в месяц вместо прежних 349, а сама приставка будет идти в подарок.

Также в рамках «Зелёного дня» скидки предоставят и партнеры Сбера. Среди акций:

  • Скидка до -24% на смартфоны Xiaomi
  • Скидка до -30% в «Эльдорадо»
  • Скидка до -50% в «Связном»
  • Скидка на -40% на товары PHILIPS.

И даже это ещё не всё. В день рождения Сбера цены снизили:

  • OZON (-50% на подписки Xbox),
  • Microsoft (-70% на Office для дома и учебы),
  • REDMOND (-35% на специальную подборку техники),
  • BRAUN (-40% на электробритвы, фены и многое другое),
  • JBL (-20% дополнительно на технику бренда)
  • HOLODILNIK.RU (10% бонусами на карту),
  • Цифроград (-10% на все товары)
  • UIMA (скидка -300 рублей при покупке от 200 рублей)
  • PICOOC (-20% на весь ассортимент).

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