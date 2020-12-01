Сбер готовит запуск собственной криптовалюты в 2021 году

Мы видим, что производные на фиатные валюты фактически разрешено эмитировать. У нас есть все проработки на эту тему, и вполне возможно, что мы начнем экспериментировать с производством своей валюты — Сберкоином. Мы рассматриваем все возможности вкупе с тем, что сейчас планирует делать ЦБ.