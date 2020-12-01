Сбер готовит запуск собственной криптовалюты в 2021 году
Стоит отметить, что информация о планах Сбера по запуску собственной цифровой валюты по сети ходили уже давно. При этом свежая порция данных поступила непосредственно от председателя правления банка Германа Грефа, пишут Ведомости.
Мы видим, что производные на фиатные валюты фактически разрешено эмитировать. У нас есть все проработки на эту тему, и вполне возможно, что мы начнем экспериментировать с производством своей валюты — Сберкоином. Мы рассматриваем все возможности вкупе с тем, что сейчас планирует делать ЦБ.
Напомним, что ранее, в конце июля 2020 года, Госдума России приняла новый закон “О цифровых финансовых активах”. В нем, помимо всего прочего, говорится и о том, что они “могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, подлежат обмену между собой или на другие цифровые ценные бумаги, но не признаются платежным средством”.