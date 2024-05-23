«Сбер» импортозаместит биллинговую систему «Ростелекома»

«Ростелеком» принял решение отказаться от использования системы Oracle и создать свою собственную биллинговую систему на базе отечественной СУБД Pangolin от «Сбера» (Platform V Pangolin).

В «Сбере» пояснили, что Platform V Pangolin — это база данных, разрабатываемая командой из нескольких десятков инженеров и разработчиков, обеспечивающая высокий уровень надёжности и безопасности.

На пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024), вице-президент «Ростелекома» Дарий Халитов объявил о запуске проекта по созданию импортонезависимой биллинговой системы компании, заменяя иностранную СУБД Oracle на российскую базу данных.

Проект будет реализован дочерней компанией «Ростелекома» «ОС групп», решения которой уже внедрены в других операторах связи, таких как «Мегафон», «Эр-телеком», «Вымпелком» (бренд «Билайн»), и других. Оно также будет совместимо с основными российскими СУБД и операционными системами, что делает его перспективным для использования на множестве платформ.