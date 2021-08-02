Сбер купил тренажёр для киберспортсменов

Речь идёт о приобретении тренировочной платформы для игроков в соревновательные игры Gosu Data Platform, которая продолжит своё развитие в инфраструктуре «Сбера». Это открывает новые возможности в развитии киберспорта в России.

В SberGames подчеркнули, что считают киберспорт перспективным направлением и сейчас изучают возможности и прорабатывают сценарии сотрудничество с другими участниками рынка. Хотя о формировании или покупке команд киберспортсменов вопрос пока не стоит.