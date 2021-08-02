Сбер купил тренажёр для киберспортсменов

Наука и технологии
Сегодня в 21:06
Сбер купил тренажёр для киберспортсменовНо о формировании команд речь пока не идёт
По сообщениям агентства AdIndex со ссылкой на директора по по коммуникациям компании SberGames Юрия Михайлова, «Сбер» приобрёл большую часть российского разработчика компьютерных игр Game Dragon. Сообщается, что речь идёт о доле в 92,5%.
Речь идёт о приобретении тренировочной платформы для игроков в соревновательные игры Gosu Data Platform, которая продолжит своё развитие в инфраструктуре «Сбера». Это открывает новые возможности в развитии киберспорта в России.
В SberGames подчеркнули, что считают киберспорт перспективным направлением и сейчас изучают возможности и прорабатывают сценарии сотрудничество с другими участниками рынка. Хотя о формировании или покупке команд киберспортсменов вопрос пока не стоит.