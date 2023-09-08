«Сбер» начал отбор участников на «Конкурс красоты кода» для программистов

«Сбер» начал отбор участников на «Конкурс красоты кода» для программистовЗаявки принимаются до 18 сентября
«Сбер» анонсировал отбор заявок на «Конкурс красоты кода», приуроченный ко дню программиста
Банк «Сбер» анонсировал «Конкурс красоты кода» в честь Дня программиста. Главная цель этого события — найти самых талантливых программистов, которые создают удивительный программный код. Любой человек старше 18 лет из России может участвовать, и заявки будут приниматься до 18 сентября. Победители будут объявлены 21 сентября на конференции SmartDev.
Соревнование «Конкурс красоты кода» будет разделено на пять категорий: Python, Java, Mobile (Android), Data Science и Frontend. В каждой из них будет выбран один победитель. Кроме того, существуют специальные номинации для тех, кто предоставит уникальные решения. В каждой дисциплине есть три номинации: «Краса кода», «Изящный код» и «Звезда кода».
Участники могут найти задания для каждой категории на сайте проекта. Оценка кода будет проводиться опытным жюри, включая экспертов из «Сбера» и лидеров IT-рынка. Лучшие разработчики получат ценные призы, включая умные устройства Sber, и могут получить приглашения на работу в «Сбер». Этот конкурс даёт шанс программистам продемонстрировать свои навыки и получить заслуженное признание в профессиональном сообществе. Артём Фатхуллин, управляющий директор «Сбера», призвал всех желающих присоединиться к этому уникальному событию и попробовать себя в необычном IT-проекте.