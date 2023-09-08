«Сбер» начал отбор участников на «Конкурс красоты кода» для программистов

Банк «Сбер» анонсировал «Конкурс красоты кода» в честь Дня программиста. Главная цель этого события — найти самых талантливых программистов, которые создают удивительный программный код. Любой человек старше 18 лет из России может участвовать, и заявки будут приниматься до 18 сентября. Победители будут объявлены 21 сентября на конференции SmartDev.

Соревнование «Конкурс красоты кода» будет разделено на пять категорий: Python, Java, Mobile (Android), Data Science и Frontend. В каждой из них будет выбран один победитель. Кроме того, существуют специальные номинации для тех, кто предоставит уникальные решения. В каждой дисциплине есть три номинации: «Краса кода», «Изящный код» и «Звезда кода».

Участники могут найти задания для каждой категории на сайте проекта. Оценка кода будет проводиться опытным жюри, включая экспертов из «Сбера» и лидеров IT-рынка. Лучшие разработчики получат ценные призы, включая умные устройства Sber, и могут получить приглашения на работу в «Сбер». Этот конкурс даёт шанс программистам продемонстрировать свои навыки и получить заслуженное признание в профессиональном сообществе. Артём Фатхуллин, управляющий директор «Сбера», призвал всех желающих присоединиться к этому уникальному событию и попробовать себя в необычном IT-проекте.