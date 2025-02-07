Сбер начнет сотрудничать с создателями DeepSeek для развития ИИ в России

Как сообщил первый зампред банка Александр Ведяхин, совместные исследования будут вестись с учёными из Китая, однако полный список партнёров пока не назван.

Особый интерес у Сбера вызвала компания DeepSeek, которая недавно взорвала рынок, представив высококачественные ИИ-модели по значительно меньшей цене, чем американские конкуренты.

По словам Ведяхина, DeepSeek опередил GigaChat MAX в научных задачах, но в банковском секторе российский ИИ всё ещё конкурирует на равных.

В условиях санкций, Россия и Китай укрепляют сотрудничество в сфере технологий. Владимир Путин поручил Сберу активно развивать ИИ в партнёрстве с Китаем и странами БРИКС.

По мнению Ведяхина, успех DeepSeek доказывает, что даже при ограниченных ресурсах можно достичь качества, сравнимого с американскими моделями.