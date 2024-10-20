Сбер начнёт проверять рейтинг клиентов нейросетью

Сбер запустил новый «AI-помощник банкира», который уже помогает сотрудникам банка. Об этом сообщил Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, на Московском финансовом форуме. Он отметил, что сейчас технологии и финансы неразрывно связаны, и банки, которые хотят оставаться конкурентоспособными, активно внедряют цифровизацию и искусственный интеллект в свои процессы.

По словам Ведяхина, новый AI-помощник следит за всей рыночной информацией, связанной с клиентами и отраслями. Он выбирает самую важную информацию, суммирует её и передаёт сотрудникам Департамента Ключевых Клиентов в удобном формате. Это позволяет сотрудникам быть в курсе актуальных событий и знать больше о своих клиентах.

На данный момент уже около 200 сотрудников банка регулярно используют AI-помощника в своей работе с ключевыми клиентами. Такой подход делает работу с клиентами более эффективной и помогает лучше реагировать на изменения в их потребностях и на рынке. С помощью этого решения Сбер стремится улучшить качество обслуживания и повысить свою конкурентоспособность в финансовом секторе.