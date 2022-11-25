Сбер научил нейросеть создавать картинки на основе текста на 101 языке

Сбер научил нейросеть создавать картинки на основе текста на 101 языкеОт смены языка скорость работы модели не меняется
В июне Сбер представил самую продвинутую (на тот момент) нейросеть для генерации картинок по текстовому описанию — Kadinsky. И вот, спустя около полугода, была представлена её вторая версия.
Фото: Сбор
В рамках международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey компания анонсировала Kandinsky 2.0. По словам создателей, теперь модель умеет обрабатывать запросы на 101 языке.
Более того, инструмент способен работать с любым языком одинаково быстро, вне зависимости от его распространённости и «лёгкости».
Сбер
Попробовать нейросеть может любой желающий. Для этого достаточно перейти по ссылке и описать словами то, что вы бы хотели увидеть на изображении.
Сообщается, что разработкой и обучением модели занимались специалисты Sber AI совместно с учёными Института искусственного интеллекта AIRI.