Сбер научил нейросеть создавать картинки на основе текста на 101 языке

Попробовать нейросеть может любой желающий. Для этого достаточно перейти по ссылке и описать словами то, что вы бы хотели увидеть на изображении.

Сообщается, что разработкой и обучением модели занимались специалисты Sber AI совместно с учёными Института искусственного интеллекта AIRI.