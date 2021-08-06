Сбер назвали самым дорогим российским брендом

Наука и технологии
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Сбер назвали самым дорогим российским брендомИ раскрыли цену компании
Специалисты Brand Finance провели свежее исследование. Оно показало падение стоимости бренда Сбера до 730,6 млрд рублей (-13%).
Как ни странно, даже с учётом него компания осталась лидером среди 50 самых дорогих отечественных брендов.
Со второго по четвёртое место также без изменений. На них расположились Газпром со стоимостью 496 млрд рублей, Лукойл и его 423,4 млрд рублей, а также Роснефть, которая стоит 272,8 млрд рублей.
Пятёрку лидеров замыкает ещё одна госкорпорация — РЖД. Её цена, по подсчётам Brand Finance, составляет 237,5 млрд рублей.
Стоит отметить, что общая стоимость 50 самых дорогих брендов из России составляет 4,8 трлн рублей. Это на 4% больше, чем в 2020 году.