Сбер назвали самым дорогим российским брендом

Как ни странно, даже с учётом него компания осталась лидером среди 50 самых дорогих отечественных брендов.

Со второго по четвёртое место также без изменений. На них расположились Газпром со стоимостью 496 млрд рублей, Лукойл и его 423,4 млрд рублей, а также Роснефть, которая стоит 272,8 млрд рублей.