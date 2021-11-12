Наука и технологии
Сегодня в 18:27
1 мин.

Сбер обеспокоен этикой искусственного интеллекта

По словам главы Сбера, этим нужно заниматься в первую очередь
Искусственный интеллект даже на нынешнем этапе своего развития требует кардинальной проработки, связанной с ним, этики. Такую проблему назвал глава Сбера Герман Греф.
Сбер обеспокоен этикой искусственного интеллекта

Греф отметил, что постепенно становятся очевидны не только положительные, но и отрицательные стороны развития новой технологии.

На мой взгляд, сегодня этика искусственного интеллекта — одна из самых важных и проблемных зон, которая должна получить опережающее развитие … сейчас важно детально и серьезно подойти к изучению широкого спектра вопросов, связанных с регулированием этики ИИ.

Герман Греф
Председатель правления «Сбербанка России»

Глава Сбера указал, что общедоступность технологии ИИ позволяет всем в равной степени пользоваться его возможностями, однако у этого есть и негативная сторона. “Это, конечно, очень серьезно усложняет процесс минимизации негативных последствий, которые при такой скорости и при таком мощном воздействии любая технология бы имела, и технология искусственного интеллекта не исключение”, — подчеркнул Греф.

Он уточнил, что искусственный интеллект через 23 года будет совсем другим. Он приводит слова американского футуролога и изобретателя Рэя Курцвейла “будущее квантового компьютинга пока находится под большим вопросом, однако открывает принципиально новые горизонты”.

Источник: ТАСС
Новости партнеров
Новости партнеров