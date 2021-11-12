Сбер обеспокоен этикой искусственного интеллекта

Глава Сбера указал, что общедоступность технологии ИИ позволяет всем в равной степени пользоваться его возможностями, однако у этого есть и негативная сторона. “Это, конечно, очень серьезно усложняет процесс минимизации негативных последствий, которые при такой скорости и при таком мощном воздействии любая технология бы имела, и технология искусственного интеллекта не исключение”, — подчеркнул Греф.



Он уточнил, что искусственный интеллект через 23 года будет совсем другим. Он приводит слова американского футуролога и изобретателя Рэя Курцвейла “будущее квантового компьютинга пока находится под большим вопросом, однако открывает принципиально новые горизонты”.