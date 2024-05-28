Сбер обновил нейросеть Kandinsky для создания коротких видео

Опубликовано 28 мая 2024, 21:20
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Сбер обновил нейросеть Kandinsky для создания коротких видеоОбновление ускорило создание видео и улучшило получаемые результаты генерации
Нейросеть для создания изображений и коротких видео получила обновление до версии 1.1
Сбербанк представил бесплатную бета-версию Kandinsky Video 1.1, которая умеет создавать видеоролики по тексту или изображению.
Эта модель может делать видео длительностью 6 секунд при частоте кадров 8 и 32 кадра в секунду.
Старший вице-президент Сбербанка, Андрей Белёвцев, отметил, что с момента запуска первой версии в 2023 году нейросеть значительно улучшила качество и скорость генерации видеороликов, что даёт пользователям больше возможностей для творчества и воплощения своих идей.
Источник:gazeta.ru
Автор:Николай Шелофастов