Наука и технологии
Опубликовано 24 ноября 2024, 22:47
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Сбер обновил внешний вид сайта для пользователей на ПК

Его сделали более похожим на мобильную версию
Интерфейс браузерной версии «Сбербанк Онлайн» получил большое обновление
Сбер обновил внешний вид сайта для пользователей на ПК
© Justin Morgan

Сбербанк выпустил обновление для десктопной версии своего приложения «Сбербанк Онлайн», предлагая пользователям улучшения в интерфейсе и функционале. Одним из ключевых изменений стала новая главная страница, которая теперь выглядит более современно и напоминает мобильную версию приложения. Разработчики уверены, что такие изменения сделают переход между устройствами проще и интуитивно понятнее для пользователей.

Обновление также улучшило навигацию в приложении. Теперь разделы «Профиль», «История» и «Платежи» стали легче доступными, а информация о бонусной программе «Спасибо» теперь отображается в разделе «Кошелёк». Это, по словам создателей, сделает управление финансовыми услугами в приложении более удобным и быстрым.

Кроме того, в обновлённой версии был переработан раздел «Накопления», который теперь объединяет информацию о вкладах, пенсионных накоплениях, валютных счетах и драгоценных металлах. Это поможет пользователям эффективнее управлять своими средствами. Также добавлена функция скрытия баланса и детализации расходов, что обеспечит дополнительный уровень безопасности при использовании приложения в общественных местах.