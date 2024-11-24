Сбер обновил внешний вид сайта для пользователей на ПК

Сбербанк выпустил обновление для десктопной версии своего приложения «Сбербанк Онлайн», предлагая пользователям улучшения в интерфейсе и функционале. Одним из ключевых изменений стала новая главная страница, которая теперь выглядит более современно и напоминает мобильную версию приложения. Разработчики уверены, что такие изменения сделают переход между устройствами проще и интуитивно понятнее для пользователей.

Обновление также улучшило навигацию в приложении. Теперь разделы «Профиль», «История» и «Платежи» стали легче доступными, а информация о бонусной программе «Спасибо» теперь отображается в разделе «Кошелёк». Это, по словам создателей, сделает управление финансовыми услугами в приложении более удобным и быстрым.

Кроме того, в обновлённой версии был переработан раздел «Накопления», который теперь объединяет информацию о вкладах, пенсионных накоплениях, валютных счетах и драгоценных металлах. Это поможет пользователям эффективнее управлять своими средствами. Также добавлена функция скрытия баланса и детализации расходов, что обеспечит дополнительный уровень безопасности при использовании приложения в общественных местах.