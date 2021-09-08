Сбер обучил нейросеть отличать похожих друг на друга животных

Это стало возможным благодаря тому, что нейросеть натренировалась различать их определённым особенностям мордочек. Причём речь идёт о представителях одного вида, рассказали Ferra.ru в Сбере.

На сегодняшний день точность распознавания составляет 94% для собак и 84% для кошек.

Представители компании также отметили, что новый сервис будет использоваться в собственных проектах Сбера.