Сбер обучил нейросеть отличать похожих друг на друга животных

Сбер обучил нейросеть отличать похожих друг на друга животныхУ технологии огромный потенциал
Это стало возможным благодаря тому, что нейросеть натренировалась различать их определённым особенностям мордочек. Причём речь идёт о представителях одного вида, рассказали Ferra.ru в Сбере.
На сегодняшний день точность распознавания составляет 94% для собак и 84% для кошек.
Представители компании также отметили, что новый сервис будет использоваться в собственных проектах Сбера.
Мы интегрировали алгоритм в программу страхования домашних животных «Питомец под защитой». Ускоренная идентификация значительно упростила урегулирование убытков: теперь при страховом событии хозяину достаточно сфотографировать любимца на телефон и отправить фото в страховую компанию вместе с кассовыми чеками и выписками из ветклиники.
В дальнейшем же его планируется использовать и для поиска пропавших домашних животных.