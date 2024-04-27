«Сбер» объяснил возможность пополнения онлайн-казино с карт банка

Борьба с переводами в нелегальные онлайн-казино через сервисы Сбербанка, такие как «ЮMoney» и «СберПэй», пока не привела к полной остановке таких операций. Платежи через эти сервисы проходят с использованием схемы p2p-переводов через дропперов, что затрудняет их выявление банками. В ответ Сбербанк утверждает, что регулярно блокирует счета и карты подозреваемых дропперов.

СМИ обнаружили, что крупное онлайн-казино Azino777 принимает платежи через сервисы Сбербанка, несмотря на запрет на такие операции в России. Счета дропперов, использованные для таких переводов, часто блокируются банком, но мошенники постоянно меняют такие счета, чтобы избежать выявления и продолжать свои незаконные действия.

Сбербанк отмечает, что онлайн-казино и другие нелегальные платформы могут использовать логотипы известных брендов для создания ложного впечатления о легальности, но это не означает сотрудничество между банком и нелегальными операторами.