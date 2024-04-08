Сбер объявил начало второго этапа ИТ-конкурса «Цифровой марафон»

Сбер начал второй этап конкурса «Цифровой марафон», где каждый взрослый россиянин может проверить свои навыки в цифровой сфере. Задания в конкурсе разделены на три уровня: «Новичок», «Исследователь» и «Эксперт».

Участники должны зарегистрироваться в личном кабинете и выбрать дату тестирования — 13 или 21 апреля. На первом уровне проверяют знания основ IT-сферы, на втором — начальное умение программировать и понимание искусственного интеллекта, а на третьем — навыки выпускников профильных вузов и программистов.

После онлайн-тестирования участников ждёт цифровой диктант с 22 апреля по 24 мая. Директор «Школы 21» Александр Федяков отметил, что каждый этап марафона поможет оценить свои цифровые навыки и выявить пробелы для их дальнейшего улучшения.