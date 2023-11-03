Сбер объявил скидки до 40% на телевизоры и умную электронику

В скором времени все желающие смогут приобрести умные устройства Sber по выгодным ценам. Особенно выгодно это будет для подписчиков СберПрайм+ в Зелёный день, который продлится с 6 по 12 ноября для них и с 9 по 12 для всех остальных. В этот период умные устройства Sber доступны по сниженным ценам.

Среди предложений — колонки SberBoom и SberBoom Mini по ценам 8990 рублей и 2890 рублей соответственно. Топовая модель умного телевизора Sber 4K UHD 55″ будет стоить 18990 рублей, что на 40% дешевле обычной цены. Купив эти товары на МегаМаркете, клиенты также получат 50% кешбэка на карту.

В предложениях также умные лампы, умная LED-лента, умная розетка и комплект с умным хабом и датчиками. Все устройства работают на российской облачной платформе умного дома Sber. Также доступен умный дисплей SberPortal за 14990 рублей и умный телевизор Sber SDX-65UQ5232T с кешбеком в размере до 25295 баллов «Спасибо». ТВ-приставку SberBox можно приобрести за 2990 рублей в онлайн-магазинах Сбербанка.

Зелёный день для всех пройдёт с 9 по 12 ноября и предоставит клиентам множество выгодных условий по «умным» продуктам Сбера, а также уникальные предложения, кешбек и скидки от партнёров. Особенно приятную скидку получат подписчики СберПрайм и СберПрайм+, для которых предложения будут доступны с 6 ноября и ещё более выгодны.