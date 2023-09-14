Сбер официально признали самым инновационным банком России

Этот титул банку принесли несколько ключевых факторов: собственная платформа SberUnity для взаимодействия стартапов, корпораций и инвесторов, акселераторы для школьников и студентов, а также платформа цифровых активов.

Первый заместитель председателя правления Сбера, Александр Ведяхин, подчеркнул, что банк активно инвестирует в новые технологии и разработки. Он также отметил, что компания развивает собственные акселераторы, организует хакатоны и запустил платформу для поиска инвесторов и заказчиков.

Рейтинг был составлен на основе 19 критериев, разделенных на пять блоков: инновационная оргструктура, инвестиции в инновации, сотрудничество со стартапами и другие.

Одним из ключевых критериев стало наличие исследований в сфере искусственного интеллекта.

Стоит отметить, что данный рейтинг является подтверждением того, что Сбер не просто следует трендам, но и активно формирует будущее финансовой индустрии.

Компания продолжает уделять внимание инновациям, что делает его не только крупнейшим, но и самым инновационным банком в России.