Сбер открыл доступ к собственному аналогу ChatGPT для всех желающих

Сообщается, что данная инновационная технология способна не только генерировать текст, но и создавать изображения.

В отличие от ChatGPT, GigaChat изначально поддерживает мультимодальное взаимодействие и обеспечивает более качественное общение на русском языке. По словам представителей Сбера, компания вступает в гонку с мировыми лидерами в области AI, предоставляя собственный чат-бот.

GigaChat может поддерживать беседы, писать тексты, выполнять инструкции и отвечать на фактологические вопросы. В настоящее время нейросеть работает в бета-версии. Желающие получить доступ к GigaChat могут подписаться на закрытый канал в Telegram, перейдя по ссылке.