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Наука и технологии
Опубликовано 23 мая 2024, 18:54
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Сбер «оживит» картины Васнецовых в Третьяковке

Которые покажут на выставке «Васнецовы. Связь поколений»
Технологии «Сбера» помогут зрителям погрузиться в миры, изображённые на картинах династии Васнецовых
Сбер «оживит» картины Васнецовых в Третьяковке
© Artur Matosyan

Сбербанк стал партнёром выставки «Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век» в Третьяковской галерее. С использованием технологий Сбера планируется оживить 5 картин с помощью искусственного интеллекта, чтобы посетители могли увидеть их в дополненной реальности.

Вице-президент Сбербанка Вячеслав Цыбульников подчеркнул, что людям интересно исследовать искусство с использованием новых технологий. Он отметил, что команды банка разработали решение, позволяющее любому посетителю оживить известные картины и наблюдать за их героями в движении.

Кроме того, клиенты Сбера смогут заказать карты с изображением произведений Васнецова, таких как «Царевна-лягушка», «Иван-царевич на Сером Волке», «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали», а также «Крым. Вид из Ласточкина гнезда». В ближайшем будущем также планируется создание специальных наборов карточек с адаптивными текстовыми описаниями картин для людей с ментальными особенностями при помощи GigaChat.