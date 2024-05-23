Сбер «оживит» картины Васнецовых в Третьяковке

Сбербанк стал партнёром выставки «Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век» в Третьяковской галерее. С использованием технологий Сбера планируется оживить 5 картин с помощью искусственного интеллекта, чтобы посетители могли увидеть их в дополненной реальности.

Вице-президент Сбербанка Вячеслав Цыбульников подчеркнул, что людям интересно исследовать искусство с использованием новых технологий. Он отметил, что команды банка разработали решение, позволяющее любому посетителю оживить известные картины и наблюдать за их героями в движении.

Кроме того, клиенты Сбера смогут заказать карты с изображением произведений Васнецова, таких как «Царевна-лягушка», «Иван-царевич на Сером Волке», «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали», а также «Крым. Вид из Ласточкина гнезда». В ближайшем будущем также планируется создание специальных наборов карточек с адаптивными текстовыми описаниями картин для людей с ментальными особенностями при помощи GigaChat.