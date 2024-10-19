Сбер полностью перешёл на собственное ПО для хранение данных

Сбер успешно завершил проект по переходу на собственное решение для хранения данных — SberData Platform, отказавшись от использования оборудования и программного обеспечения Teradata. Об этом рассказал Кирилл Меньшов, старший вице-президент банка, на форуме FINOPOLIS, посвящённом инновационным финансовым технологиям.

Процесс миграции начался в конце 2022 года, и за 2023 год различные подразделения банка адаптировали свои процессы к новой платформе. К этому моменту в проекте участвовало 205 команд, а число активных участников перевалило за 2000 человек. Теперь банк полностью переключился на свои собственные хранилища данных, что позволило улучшить эффективность работы с информацией.

По словам Меньшова, переход на SberData Platform значительно упростил жизнь аналитикам. Он отметил, что это решение убрало ограничения, которые накладывала зарубежная архитектура, а также снизило расходы на хранение данных. В результате, технологии работы с данными стали более доступными, что способствует внедрению big data и искусственного интеллекта в бизнес-процессы банка.