Сбер предлагает клиентам отказаться от пластиковых карт

Так, функциональность предполагает выпуск карты без пластикового носителя. Воспользоваться ей можно во время оформления карты, для этого следует лишь нажать “Давайте без пластика”. Пользователям цифровой карты доступны те же возможности, которые есть у обладателей пластикового экземпляра.

В то же время, если клиент передумал, и решил, что ему необходим именно пластиковый носитель - его также можно заказать в приложении. Стоит отметить, что для бесконтактной оплаты цифровой картой клиентам необходим смартфон, “умные” часы или другое устройство с поддержкой NFC. На данный момент функцией можно воспользоваться при оформлении определенных карт, в числе которых «СберКарта» и «СберКарты Тревел», однако впоследствии цифровую карту можно будет получить и при оформлении других карт.