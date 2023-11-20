«Сбер» предложил использовать свою нейросеть для расшифровки египетских рукописей

Сбербанк ведёт обсуждения с египетскими коллегами о возможности применения своего алгоритма искусственного интеллекта (ИИ), изначально созданного для расшифровки рукописей Петра I, для сохранения и дешифрации египетских манускриптов. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка, Александр Ведяхин, на пресс-конференции перед AI Journey.

В апреле 2022 года Сбер представил «Digital Пётр», алгоритм ИИ, который успешно расшифровал рукописи Петра I. Теперь банк рассматривает возможность применения этого алгоритма для работы с египетскими манускриптами. Ведяхин подчеркнул, что эта инициатива вызывает взаимный интерес, и предположил, что она может привести к новым историческим открытиям в древнем Египте.