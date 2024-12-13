Сбер представил домашних роботов-помощников с ИИ в стиле избушки на курьих ножках

Среди них выделяются аниматроники Топа и Куба, робот-помощник Краб и универсальный Слон.

Топа напоминает избушку на курьих ножках. Он развлекает детей и взрослых, а в будущем научится бегать, прыгать и танцевать.

Куба помогает исследовать алгоритмы ходьбы и уже прошёл первые тесты на равновесие.