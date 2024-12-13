Сбер представил домашних роботов-помощников с ИИ в стиле избушки на курьих ножках

Опубликовано 13 декабря 2024, 07:151 мин.
Сбер представил домашних роботов-помощников с ИИ в стиле избушки на курьих ножкахА ведь наши-то тоже могут!
На AI Journey 2024 Сбер презентовал семейство умных роботов, созданных в Центре робототехники компании.
Среди них выделяются аниматроники Топа и Куба, робот-помощник Краб и универсальный Слон.
Топа напоминает избушку на курьих ножках. Он развлекает детей и взрослых, а в будущем научится бегать, прыгать и танцевать.
Куба помогает исследовать алгоритмы ходьбы и уже прошёл первые тесты на равновесие.
Краб, оснащённый двуручной системой и диффузионным трансформером, демонстрирует умение манипулировать предметами: он самостоятельно убирает со стола, планируя движения в реальном времени.
Слон распознаёт команды и понимает контекст, например, может перемещать предметы в ёмкости или отвечать на вопросы.
Также был показан алгоритм для робособаки, выполняющей трюки «паркур» благодаря обучению с подкреплением.