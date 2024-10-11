Сбер представил настолько тонкий платежный стикер, что его можно спрятать под чехлом смартфона

Опубликовано 11 октября 2024, 07:151 мин.
Сбер представил настолько тонкий платежный стикер, что его можно спрятать под чехлом смартфонаОтличная работа над ошибками, в том числе конкурентов
Сбер рассказал о своей свежей разработке — ультратонком платежном стикере, который можно спрятать под чехол смартфона.
Новинка является интересным ответом на многочисленные жалобы пользователей на обычные стикеры, которые портят внешний вид устройства и не всегда помещаются в чехол.
Новый «стикер-невидимка» настолько тонок, что «его не видно под чехлом и о его существовании знает только владелец».
Стикер адаптирован под форму современных iPhone и не перекрывает магниты системы MagSafe, сохраняя полную функциональность устройства.
Благодаря увеличенной площади метки NFC, платежи проходят в 99.9% случаев. По словам представителей Сбера, устройство протестировано и готово к запуску, а предварительные заказы уже открыты.
Отметим, что первая партия ограничена 10 тыс экземпляров. Так что если появилось желание заполучить такой, то стоит поторопиться.