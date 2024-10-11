Сбер представил настолько тонкий платежный стикер, что его можно спрятать под чехлом смартфона

Новинка является интересным ответом на многочисленные жалобы пользователей на обычные стикеры, которые портят внешний вид устройства и не всегда помещаются в чехол.

Новый «стикер-невидимка» настолько тонок, что «его не видно под чехлом и о его существовании знает только владелец».

Стикер адаптирован под форму современных iPhone и не перекрывает магниты системы MagSafe, сохраняя полную функциональность устройства.

Благодаря увеличенной площади метки NFC, платежи проходят в 99.9% случаев. По словам представителей Сбера, устройство протестировано и готово к запуску, а предварительные заказы уже открыты.

Отметим, что первая партия ограничена 10 тыс экземпляров. Так что если появилось желание заполучить такой, то стоит поторопиться.