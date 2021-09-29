Сбер представил новый сервис для защиты россиян от телефонных мошенников

Разработкой сервиса занимались специалисты госкорпорации совместно с коллегами АБК. Представлен он был в рамках форума «Лидеры цифрового развития», а базируется разработка на технологиях искусственного интеллекта.

В том числе и современной языковой нейросетевой модели глубокого обучения, «натренированной» на тысячах разговоров настоящих мошенников. Об этом Ferra.ru рассказали представители Сбера.

На данный момент доступ к «Ауре» есть у абонентов СберМобайла. Появится ли она в качестве решения для сторонних мобильных операторов — неизвестно.