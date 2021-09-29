Сбер представил новый сервис для защиты россиян от телефонных мошенников

Сбер представил новый сервис для защиты россиян от телефонных мошенниковВыглядит и звучит как внезапно наступившее будущее
Разработкой сервиса занимались специалисты госкорпорации совместно с коллегами АБК. Представлен он был в рамках форума «Лидеры цифрового развития», а базируется разработка на технологиях искусственного интеллекта.
В том числе и современной языковой нейросетевой модели глубокого обучения, «натренированной» на тысячах разговоров настоящих мошенников. Об этом Ferra.ru рассказали представители Сбера.
На данный момент доступ к «Ауре» есть у абонентов СберМобайла. Появится ли она в качестве решения для сторонних мобильных операторов — неизвестно.
Защита и безопасность данных клиента на сегодняшний день — первый приоритет для компании СберМобайл. Поэтому мы тщательно относимся ко всему, что связано с предотвращением мошенничества, обеспечением защиты конфиденциальных данных наших абонентов. «Аура — защита от мошенничества» — услуга, которая уже доступна клиентам оператора.
Сообщается, что система автоматически анализирует звонки клиентов СберМобайла. В случае, если она понимает, что звонящий мошенник, то мгновенно оповещает пользователя об этом через звуковое сообщение: «Внимание! Вероятно, данный звонок является мошенническим».