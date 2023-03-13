Сбер предупредил о мошенниках, обвиняющих россиян в госизмене под видом ФСБ

Работают они по стандартной схеме: сначала звонят клиенту банка и утверждают, что его личные данные были украдены сотрудником банка. Этот сотрудник, в свою очередь, якобы переводит средства украинской армии.

Мошенники угрожают жертве тюремным заключением сроком до 20 лет в случае отказа от сотрудничества. Затем они связывают жертву с поддельной «службой безопасности банка» и заставляют её перевести свои средства и даже взять кредит, чтобы помочь найти мифического сотрудника.

Сбер призвал клиентов оставаться бдительными и не сообщать никому конфиденциальную информацию. В том числе номер карты, SMS-код или CVV. Связано это с тем, что банк никогда не будет запрашивать такую информацию по телефону.

Также представители банка рекомендовали включить уведомления о транзакциях и внимательно следить за историей транзакций, чтобы выявить любые несанкционированные действия.