Сбер предупредил о новой схеме, которую мошенники используют против покупателей интернет-магазинов

Сбер предупредил о новой схеме, которую мошенники используют против покупателей интернет-магазиновДелая обманный возврат средств
Сбер предупредил о новой мошеннической схеме, связанной с интернет-магазинами. После того, как пользователь онлайн-площадки получил на руки заказ, мошенники взламывают его личный кабинет и делают возврат средств якобы по ошибке.
Фото: Wallpaperaccess.com
После этого связываются с покупателем от имени интернет-магазина и просят перечислить деньги «обратно». Разумеется, дают свои реквизиты и деньги благополучно уходят мошенникам, а не магазину.
В Сбере посоветовали прекращать диалог, если звонит или пишет незнакомец, представляется сотрудником интернет-магазина и предлагает сомнительные действия. Всё можно узнать непосредственно у службы поддержки той или иной компании по телефонам на официальном сайте.
Используйте сложные пароли, не применяйте одинаковый пароль на разных сервисах. Настройте двухфакторную идентификацию, если её поддерживает сайт или приложение. Она обеспечит двойное подтверждение входа на сайт и не пропустит взломщиков.