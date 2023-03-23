Сбер предупредил о новой схеме, которую мошенники используют против покупателей интернет-магазинов

После этого связываются с покупателем от имени интернет-магазина и просят перечислить деньги «обратно». Разумеется, дают свои реквизиты и деньги благополучно уходят мошенникам, а не магазину.

В Сбере посоветовали прекращать диалог, если звонит или пишет незнакомец, представляется сотрудником интернет-магазина и предлагает сомнительные действия. Всё можно узнать непосредственно у службы поддержки той или иной компании по телефонам на официальном сайте.