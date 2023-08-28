Сбер предупредил россиян о мошеннической схеме с использованием родственников жертвы

Мошенники придумали новую схему для обмана людей, объединённых семейными узами, и кражи денег. О такой опасности предупредили в Сбербанке.

Зампредседателя правления Сбера, Станислав Кузнецов, подчеркнул, что мошенники стали использовать чувство семейных ценностей в своих преступных замыслах.

Суть схемы следующая: мошенники начинают с того, что звонят клиенту и рассказывают, будто нечестные сотрудники банка пытаются взять кредит на его имя и украсть деньги. Затем они уговаривают жертву «использовать кредитный потенциал» и взять новый заём, который, по их словам, поможет защитить средства от мошенников.

Когда жертва переводит деньги на счёт мошенников, те начинают допрашивать её о родственниках, утверждая, что их также могут постигнуть опасности. С этим связан риск, что другие члены семьи могут довериться обманутому члену семьи и попасть в ловушку.

Сотрудники Сбербанка подчеркнули, что важно никому не раскрывать персональные данные и данные о родственниках. Если возникнут сомнения, всегда стоит связаться с контактным центром банка для подтверждения информации.