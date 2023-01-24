Сбер предупредил россиян о новом способе мошенничества, связанного с поиском работы

Мошенники предлагают обычную работу, правдоподобно описывают условия и требования и просят номер банковской карты «для перечисления зарплаты». Соискатель даже получает «договор» и ему ставят рабочие задачи. Но в какой-то момент просят указать код из смс, который нужен для подтверждения транзакции.

Вот как раз на этом и ловят «сотрудника»: мошенники, получая смс-код списывают деньги, на этом всё «сотрудничество» заканчивается. При этом смс-код — способ обмана, никаких денег на самом деле нет. Но всё, что есть у жертвы на карте, уходит злоумышленникам.

«Злоумышленники размещают в интернете вакансии о самой обычной работе и ждут отклика кандидатов. Диалог с "работодателем" выглядит правдоподобно. Соискателя принимают, присылают ему договор и просят сказать номер карты», — сказано в сообщении Сбера.