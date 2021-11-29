Сбер присоединился к группе по защите детей в интернете

Мы рады, что Сбер подключился к хартии. Вопрос развития цифровой среды важен для бизнеса так же, как и для государства. В сфере развития цифровых технологий российские компании входят в число мировых лидеров, поэтому нам необходимо задать стандарты работы и направления по улучшению в этой области