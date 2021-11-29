Сбер присоединился к группе по защите детей в интернете

Наука и технологии
Вчера в 22:53
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Сбер присоединился к группе по защите детей в интернетеВ которой находятся остальные отечественные IT-гиганты
Сбер стал частью хартии «Цифровая этика детства» и Альянса по защите детей в цифровой среде. Компания объединилась с другими лидерами IT-сферы, которые борются за создание безопасного цифрового пространства для детей.
Целью альянса является создание цифровой среды, которая дала бы детям возможности творческого и профессионального развития, социализации и безопасного общения в интернете.
Среди прочего, Сбер реализует комплекс мероприятий, направленных на защиту детей виртуальном пространстве и развитие киберграмотности школьников и их родителей. Этот проект компания планирует развить в грядущем 2022 году.
Мы рады, что Сбер подключился к хартии. Вопрос развития цифровой среды важен для бизнеса так же, как и для государства. В сфере развития цифровых технологий российские компании входят в число мировых лидеров, поэтому нам необходимо задать стандарты работы и направления по улучшению в этой области
Антон Шингарев
Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде
Источник: Лента.ру