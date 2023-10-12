Сбер присоединился к тестированию цифрового рубля

Глава Сбербанка, Герман Греф, объявил, что их банк примет участие во второй волне испытаний цифрового рубля. Это произошло в ходе Российской энергетической недели, когда журналисты спросили его об этом. Разработка цифрового рубля началась в Банке России в 2021 году, после долгих обсуждений в 2020 году.

1 августа 2023 года вступили в силу основные законодательные нормы, связанные с внедрением цифрового рубля в России. Затем, с 15 августа, начались пилотные операции с этой валютой. Центральный банк России, как заявила Алла Бакина, директор департамента национальной платёжной системы ЦБ РФ, планирует продолжить тестирование цифрового рубля до 2025 года и, если необходимо, даже дольше. Вторая и третья группа банков также готовы присоединиться к этим пилотным испытаниям. Это объявление было сделано на Российской энергетической неделе, проводимой с 11 по 13 октября в Москве.