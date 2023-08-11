Сбер рассказал, что заменил уже 95% программ для кибербезопасности российскими аналогами

Сбербанк увеличивает долю российских кибербезопасных решений до 94-95%. Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления банка, поделился этой информацией. Кузнецов выразил стремление к достижению 100% использования отечественных технологий в кибербезопасности к 2025 году, но отметил, что некоторые зарубежные решения пока отличаются высокой эффективностью, недоступной в России. Банк активно работает над разработкой аналогичных систем и поиску компенсирующих решений.

Сбербанк уже давно ведёт разработки в области киберзащиты, и оборудование, программное обеспечение и решения в его офисах создаются российскими специалистами, включая экспертов банка. Кузнецов отметил, что технологии искусственного интеллекта, применяемые для киберзащиты, позволяют предсказать верное решение даже при ошибках клиентов, часто вызванных действиями мошенников. Благодаря этому, система обнаружения мошенничества показывает эффективность на уровне 99,7%.