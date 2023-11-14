Сбер рассказал о крупнейшей DDoS-атаке

Совсем недавно Сбербанк столкнулся с самой мощной DDoS-атакой в России, где количество запросов в секунду превысило 1 миллион. Зампред правления банка, Станислав Кузнецов, подчеркнул, что подобного рода атаки не наблюдались ранее в стране. Всего за период с 2022 года Сбер справился с более чем 550 DDoS-атаками.

Около 100 тысяч хакеров из различных зарубежных государств участвовали в крупной DDoS-атаке на Сбербанк в начале октября, как ранее сообщил Станислав Кузнецов. Такие атаки становятся все более сложными и острыми вызовами для банковской безопасности.