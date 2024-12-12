Сбер разработает ИИ для создания лекарств

Сбербанк совместно с Институтом AIRI запускают в России центр по разработке лекарств на базе искусственного интеллекта. Об этом заявил Андрей Белёвцев, старший вице-президент и глава блока «Технологическое развитие» Сбербанка, на конференции AI Journey. Новый центр, названный AIDD, займётся поиском молекул для лекарств с применением передовых технологий ИИ.

Белёвцев рассказал, что ключевая цель центра — продление активной жизни и улучшение её качества. Для этого планируется ускорить процесс создания оригинальных препаратов, сократив при этом затраты на разработку. Также будет создана платформа для исследований, которая поможет внедрить ИИ в поиск биологических мишеней и молекул, их проверку и проведение доклинических испытаний совместно с фармацевтическими компаниями.

Основное внимание AIDD направят на разработки для лечения онкологических заболеваний, болезни Альцгеймера, диабета и ожирения. Белёвцев подчеркнул, что это только начало масштабной работы, которая может вывести российскую фармацевтику на новый уровень.