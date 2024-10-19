Сбер разработал нейросеть для подбора квартир

Сервис недвижимости Домклик внедрил новую бесплатную услугу для поиска недвижимости, использующую нейросетевую модель GigaChat. Теперь пользователи могут значительно упростить процесс подбора объектов для покупки благодаря быстрому и удобному алгоритму, который помогает находить подходящие варианты жилья.

Для использования этой функции необходимо ввести запрос, например, «найти квартиру», в поисковую строку на главной странице сайта и перейти во вкладку «Подобрать недвижимость с нейросетью». Ещё один способ — сразу открыть чат поддержки и запустить ассистента. Пользователю достаточно указать ключевые параметры поиска, например: «Новостройка в Санкт-Петербурге, рядом с метро „Балтийская“, 2 комнаты, площадью от 50 кв. м и стоимостью до 15 млн рублей». Нейросеть мгновенно предложит наиболее релевантные варианты, и можно свободно изменять запросы или корректировать условия поиска.

Эта функция доступна всем зарегистрированным пользователям Домклик. С помощью GigaChat можно искать не только квартиры в новостройках или на вторичном рынке, но также комнаты, дома, таунхаусы, коммерческую недвижимость, земельные участки и гаражи.