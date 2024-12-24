Сбер разработал устройство для защиты от затопления соседей

SberDevices совместно с Gidrolock выпустили новую систему защиты от протечек для Умного дома Sber. Эта разработка помогает предотвратить потопы и сократить расходы на устранение их последствий. Как сообщают в компании, решение создано для минимизации ущерба от протечек, которые стали причиной 65% страховых случаев с жильём в 2024 году. Система включает в себя краны с электроприводом, блок управления и датчики, устанавливаемые в потенциально мокрых зонах.

При попадании воды на датчик система немедленно отправляет сигнал блоку управления, который перекрывает воду. Пользователи тут же получают уведомления в приложении Салют или по СМС о возникшей ситуации. Важной особенностью стало то, что система работает даже без интернета — в автономном режиме она также предотвращает затопление. Управление системой возможно через приложение или голосовые команды с устройств Sber, а удобный сценарий «Я уехал в отпуск» позволяет отключить подачу воды на время вашего отсутствия.

Установить систему можно самостоятельно или с помощью специалистов. Кроме того, разработчики предлагают её как готовое решение для новых квартир, оборудованных девелоперами. В компании уверены, что такой продукт станет полезным и для владельцев жилья, и для застройщиков, поскольку он помогает защитить жильё от неприятностей и снизить расходы на устранение их последствий.