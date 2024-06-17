Сбер, Сколтех и РБК расскажут россиянам о развитии науки

Сбер, Сколтех и РБК создали цикл видеосюжетов о развитии науки «Теория всего». Этот проект будет интересен как академикам, так и широкой аудитории, сообщили в пресс-службе банка. Видеосюжеты посвящены таким темам, как искусственный интеллект, робототехника, квантовые вычисления, нейронауки, науки о жизни и новые материалы.

«Теория всего» включает четыре формата: «Смыслы», «Люди», «Идеи» и «Горизонты». В выпусках «Смыслов» ведущий беседует с учёными о передовых исследованиях. В «Людях» рассказывается о том, как открытия внедряются в жизнь через репортажи из лабораторий и предприятий. В «Идеях» эксперты объясняют сложные научные концепции простым языком, а в «Горизонтах» учёные обсуждают глобальные вызовы и роль науки в их решении.

Президент Сбербанка Герман Греф объяснил, что «Теория всего» показывает, как идеи превращаются в технологии и становятся массовыми продуктами. Академик РАН, ректор Сколтеха Александр Кулешов отметил, что Сбер активно занимается научно-популярными проектами, а Сколтех имеет богатый опыт в популяризации науки, и выразил уверенность, что зрители оценят этот проект по достоинству.