Сбер создал одну из лучших в мире технологий распознавания дипфейков

Система позволяет оперативно зафиксировать синтетические изображения, которые для обмана накладываются на лица реальных людей с применением искусственных нейронных сетей в кино, видеороликах, при проведении онлайн-конференций и других мероприятиях. В результате получится быстро предотвратить подмену, чтобы не допустить информационные атаки, направленные на компрометацию публичных личностей, организаций, а также на манипуляцию общественным мнением.

Причём разработка Сбера даёт возможность обработать видеоконтент даже с несколькими лицами в кадре. Кроме того, технология обеспечит защиту переговоров по видео-конференц-связи от участия третьих лиц «под маской» авторизованных участников, а также защиту от атак с обходом систем Face Recognition и Liveness Detection.