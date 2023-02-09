Сбер создал одну из лучших в мире технологий распознавания дипфейков

Сбер создал одну из лучших в мире технологий распознавания дипфейковСистема запантетована и вошла в число лучших
Роспатент опубликовал результаты, согласно которым технология Сбера для распознавания дипфейков — подмены лица на фото и видео — вошла в десятку лучших.
Фото: Biometricupdate.com
Система позволяет оперативно зафиксировать синтетические изображения, которые для обмана накладываются на лица реальных людей с применением искусственных нейронных сетей в кино, видеороликах, при проведении онлайн-конференций и других мероприятиях. В результате получится быстро предотвратить подмену, чтобы не допустить информационные атаки, направленные на компрометацию публичных личностей, организаций, а также на манипуляцию общественным мнением.
Причём разработка Сбера даёт возможность обработать видеоконтент даже с несколькими лицами в кадре. Кроме того, технология обеспечит защиту переговоров по видео-конференц-связи от участия третьих лиц «под маской» авторизованных участников, а также защиту от атак с обходом систем Face Recognition и Liveness Detection.
Сбер постоянно проводит научные исследования в области кибербезопасности, чтобы совершенствовать свои системы защиты. Мы запатентовали уже несколько изобретений по выявлению дипфейков, которые позволяют с высокой точностью определить подмену реальных лиц в кадре. Замеры на независимых тестовых выборках показали, что эффективность системы Сбера по определению дипфейков составляет 98%. Это существенно выше показателей опубликованных аналогов. Рады, что наше изобретение вошло в десятку лучших по итогам 2022 года наряду с другими важнейшими разработками в области медицины, экологии и промышленности.