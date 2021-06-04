Сбер создал устройство для мониторинга поведения продавцов-консультантовКоторое внешне максимально напоминает обычный бейдж
Разработкой проекта занимались специалисты SberDevices. Устройство способно бесшовно интегрироваться с системой речевой аналитики группы компаний ЦРТ, рассказали Ferra.ru представители Сбера.
При этом новинка представляет из себя девайс для записи диалогов с e-ink дисплеем в виде бейджа. Для её зарядки используется док-станция на 5 устройств. Безопасным удалённым администрированием SmartBadge занимается специальный софт.
Ожидается, что свежая разработка поможет повысить качество обслуживания. Также от неё ожидают прорыва в обучении сотрудников, разрешении спорные ситуаций и т.д.
Сообщается, что на случай, если пропадёт возможность передать сохранённые на устройстве данные в облачное хранилище, док-станция оснащена памятью, которая может хранить информацию во внутреннем накопителе. Всего до 250 часов записей со всего комплекта бейджей.