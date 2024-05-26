Сбер создаст открытую библиотеку программ, использующих ИИ

Сегодня два основных тренда определяют развитие экономики — это цифровая и ESG-трансформация. Об этом на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) рассказала Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка. Она подчеркнула, что рост рынка зелёных технологий происходит быстрыми темпами, и одним из факторов является развитие и использование искусственного интеллекта (AI) в устойчивом развитии.

Развитие технологий происходит неравномерно, и многим компаниям не хватает технологической базы для собственных разработок. Поэтому в этом году Сбер планирует провести форсайт (экспертную оценку перспектив развития) зелёных технологий, чтобы оценить доступность таких технологий и определить, как и где их можно эффективно применять. Также Сбер работает над созданием открытой библиотеки сервисов на базе искусственного интеллекта для решения задач устойчивого развития.

Завьялова подчеркнула важность сотрудничества в этой сфере и пригласила другие заинтересованные стороны присоединиться к проекту. Благодаря такой работе можно максимизировать вклад искусственного интеллекта в решение социальных и экологических задач.