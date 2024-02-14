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Наука и технологии
Опубликовано 14 февраля 2024, 21:51
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Сбер создаст отраслевой клуб по ИИ в здравоохранении

Для обмена опытам
Сбер объявил о создании отраслевого клуба по искусственному интеллекту (ИИ) в здравоохранении. Эта инициатива направлена на содействие эффективному диалогу между государственными органами, разработчиками ИИ-решений в медицине, крупными клиниками и научно-исследовательскими центрами.
Сбер создаст отраслевой клуб по ИИ в здравоохранении

© Ferra.ru

Отраслевой клуб будет предоставлять площадку для обмена опытом, оценки клинических и социальных эффектов внедрения ИИ в здравоохранение.

Директор Центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов высказал мнение, что отраслевой клуб станет единой площадкой для консолидации глубокой экспертизы рынка по внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение.

Отмечается, что клуб будет функционировать на базе Альянса в сфере ИИ, что позволит объединить ресурсы отрасли и разработать метрики для решений на основе ИИ.

В Сбер акцентировали внимание также на успехе своей нейросетевой модели GigaChat, которая успешно сдала экзамен по медицинской специальности в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова.

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