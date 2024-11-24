Сбер создаст технологию оплаты по Bluetooth для Android и iOS устройств

Российские банки работают над новой технологией бесконтактной оплаты через Bluetooth, и в «Сбербанке» уже анонсировали запуск сервиса в следующем году. С помощью этой технологии пользователи смогут оплачивать покупки, просто поднеся свой смартфон к терминалу, без необходимости прикладывать карту или вводить код. Как пояснили в «Сбербанке», сервис будет доступен для всех устройств, независимо от операционной системы — как для Android, так и для iOS.

В сентябре НСПК, оператор карт «Мир» и системы «СБП», также объявила о запуске аналогичной услуги под названием «Волна», которая также будет работать через Bluetooth. Ожидается, что тестирование нового сервиса начнётся в 2025 году, и к нему уже выразили готовность подключиться крупные российские банки. Система будет совместима как с Android, так и с iOS, что расширит её доступность.

Эксперты отмечают, что Bluetooth-платежи могут предложить преимущества по сравнению с традиционным NFC, используемым в сервисах вроде Apple Pay. У Bluetooth будет большая дальность действия, а также улучшенная гибкость в использовании. Однако для обеспечения безопасности данных и предотвращения мошенничества, потребуется внедрение новых стандартов шифрования и токенизации. Массово такие терминалы могут появиться в России не раньше 2026 года.