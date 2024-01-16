Сбер улучшит президентскую библиотеку с помощью ИИ

Согласно информации от пресс-службы Сбера, усилия будут направлены на автоматизацию процессов каталогизации, описания, оптического распознавания и создание удобных сервисов для широкой аудитории, отметили в пресс-службе.

Сбер также планирует оцифровку архивных материалов, связанных с историей банка, и формирование тематической цифровой коллекции. Ожидается, что создание «Цифровой президентской библиотеки» и соответствующей инфраструктуры управления фондом с использованием передовых цифровых технологий сделает содержание доступным для сотрудников, клиентов банка и широкой общественности.

В пресс-службе добавили, что соглашение поднимет Президентскую библиотеку на новый уровень, делая ее современной, открытой и удобной для всех читателей. Партнерство также позволит библиотеке использовать платформенные решения искусственного интеллекта и облачные технологии для совершенствования своего сервиса и разработки инновационных цифровых продуктов.

Генеральный директор Президентской библиотеки, Юрий Носов, выразил уверенность, что сотрудничество с банком стимулирует развитие библиотеки и создание современных цифровых решений для повышения доступности и качества ее электронного фонда.