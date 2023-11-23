Сбер увеличит число терминалов для оплаты лицом вдовое за полтора месяца

Сбер увеличит число терминалов для оплаты лицом вдовое за полтора месяцаНа юге России
Сбер планирует увеличить вдвое число терминалов для оплаты по биометрии лица на юге России
Сбербанк расширяет использование биометрии на юге России, установив около 17 тыс. биометрических терминалов, где оплата производится с помощью улыбки. Это более чем вдвое увеличит текущее количество таких терминалов. Председатель Юго-Западного отделения Сбербанка, Анатолий Песенников, подчеркнул, что уже установлено 13 тыс. терминалов, и ещё 9 тыс. клиентов выразили желание установить их.
После успешного внедрения услуги «оплата улыбкой» в продуктовый ретейл и подключения сетей по всей стране, Сбербанк планирует расширить сервис на новые сегменты розничной торговли. Кроме того, банк продолжит работу над другими инновационными методами оплаты, такими как оплата по QR-коду. Сбербанк стал лидером в развитии биометрических технологий в России, и более 36 млн клиентов уже воспользовались этой возможностью.