Сбер увеличит число терминалов для оплаты лицом вдовое за полтора месяца

Сбербанк расширяет использование биометрии на юге России, установив около 17 тыс. биометрических терминалов, где оплата производится с помощью улыбки. Это более чем вдвое увеличит текущее количество таких терминалов. Председатель Юго-Западного отделения Сбербанка, Анатолий Песенников, подчеркнул, что уже установлено 13 тыс. терминалов, и ещё 9 тыс. клиентов выразили желание установить их.

После успешного внедрения услуги «оплата улыбкой» в продуктовый ретейл и подключения сетей по всей стране, Сбербанк планирует расширить сервис на новые сегменты розничной торговли. Кроме того, банк продолжит работу над другими инновационными методами оплаты, такими как оплата по QR-коду. Сбербанк стал лидером в развитии биометрических технологий в России, и более 36 млн клиентов уже воспользовались этой возможностью.